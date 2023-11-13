В Коврове у предпринимателя обнаружили 5 тысяч немаркированных сигарет Прокурором направлено в суд...

В Коврове у предпринимателя обнаружили 5 тысяч немаркированных сигаретПрокурором направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму свыше полумиллиона рублей.Выяснилось, что мужчина в марте текущего года приобрел через Интернет около 5 тысяч пачек сигарет различных марок, которые привёз в город Ковров и хранил в помещении торговой точки, расположенной на рынке «Октябрьский».«Незаконная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками правоохранительных органов, табачная продукция на сумму свыше полумиллиона рублей изъята...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение.В данный момент недобросовестный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке… , совершенные в крупном размере»).Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com