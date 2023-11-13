В поселке Нагорный Владимирской области сгорел автосервис
В минувшие выходные (11 ноября 2023...
В поселке Нагорный Владимирской области сгорел автосервис
В минувшие выходные (11 ноября 2023 года) произошел пожар в поселке Нагорный Петушинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, по прибытии пожарных горел автосервис.
Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Фото: МЧС по Владимирской области