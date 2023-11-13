Во Владимирской области будут судить жителя Гороховецкого района за вылов рыбы сетями. Как...

Во Владимирской области будут судить жителя Гороховецкого района за вылов рыбы сетями.Как информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего безработного местного жителя.Мужчине предъявлено обвинение в незаконной добыче (вылове) «водных биологических ресурсов».Установлено, что в марте обвиняемый, находясь на озере (на территории природоохранной зоны «Окско-Клязьменская пойма»), используя запрещенную 25-метровую рыболовную сеть, проводил незаконный отлов: плотвы, карася, щуки и язя.Уточняется, что местный житель признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный государству материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Как любителям - рыболовам не стать фигурантами уголовного дела?Получите информацию о водоеме, где планируется рыбалка. Выясните, является ли он «местом нереста» или «миграционным путем к нему», «особо охраняемой природной территорией» и пр.Воздержитесь от рыбалки в запрещенные сроки (с использованием запрещенных орудий лова) на виды, запрещенные к добыче.Выясните, требуется ли разрешение на добычу (вылов) и, если "да", то получите его.Не применяйте способы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные законом.Обязательно изучите особо охраняемые природные территории.Фото: pxfuel.com