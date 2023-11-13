Во Владимирской области незаконно обесточенный дачный дом все же подключили к...

Во Владимирской области незаконно обесточенный дачный дом все же подключили к электричеству.Собинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению местной жительницы, которую отключили от электроэнергии на её дачном участке (в СН ТСН «Новоселки-1»).Выяснилось, что все события произошли ещё в мае 2022 года. Представители Товарищества самостоятельно отключили дом заявительницы от электричества, цитируем: «На основании решения членов правления, в связи с наличием у женщины задолженности по оплате за поставленный энергоресурс...»Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, согласно действующему законодательству, Товариществу были предоставлены полномочия по ограничению режима потребления при наличии задолженности по оплате электрической энергии. Но при этом полное ограничение вводится не ранее, чем по истечении 10 дней после уведомления.«Председателем СН ТСН «Новоселки-1» вышеуказанные требования не соблюдены, уведомление о предстоящем отключении электроэнергии в адрес заявительницы не направлено...» - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, как оказалось, Товариществом в прокуратуру не было представлено документальное подтверждение наличия задолженности.В итоге - в адрес председателя СН ТСН «Новоселки-1» внесено представление. По результатам его рассмотрения дачный дом заявительницы всё же был подключен к электрическим сетям.Фото: pxfuel.com