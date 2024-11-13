Но парень не планировал предоставлять жилье иностранцам.

24-летний молодой человек из Александрова Владимирской области оказался под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, он оформил на имя шести нелегалов уведомления о прибытии, указав своей квартирой местом проживания.Но парень не планировал предоставлять жилье иностранцам. В результате полицейские возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.Напомним, ранее мы писали, что