Генерального директора предприятия, занимающегося изготовлением деревянной тары, будут судить за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, сообщили

Генерального директора предприятия, занимающегося изготовлением деревянной тары, будут судить за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, сообщили в прокуратуре области. По версии следствия, в прошлом году обвиняемый разместил на территории предприятия 9 мигрантов из Узбекистана. Директор планировал сэкономить на дешевой рабочей силе. Для проживания нелегалов он оборудовал вагончики, поставил туда кровати и бытовые