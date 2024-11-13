Эксперт рассказал, что чувствует Ярослав Дронов после развода с Еленой Мартыновой.

Эксперт рассказал, что чувствует Ярослав Дронов после развода с Еленой Мартыновой.2024 год назван годом семьи. Несмотря на это многие звездные пары приняли решение расстаться. Первым шоком для россиян стал развод Алсу с Яном Абрамовым, затем еще череда семейных скандалов. А в самом разгаре осени о решении стать холостяком объявил певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN.Исполнитель заявил, что они с женой Еленой Мартыновой давно думали о расставании, и этот выбор был осознанным с обеих сторон. В браке со второй супругой Шаман провел семь лет. По слухам, именно Елена помогла Дронову прославиться, поскольку является опытным пиарщиком.Конечно, в обществе мгновенно появились слухи, что причиной разлада в семье певца стало новое увлечение. По соцсетям артиста начали бродить разведывательные бригады поклонников, выискивая доказательства своего предположения. Однако о новой девушке исполнитель пока так и не заявил.Шаманка Туяна Шойненова, проанализировав личность исполнителя хита "Я русский" пришла к выводу, что он является человеком с очень тонкой душевной организацией. Эксперт также подчеркнула, что обе жены Ярослава были старше него, и это не случайно. Таким образом, певец рос и теперь дозрел, чтобы начать отношения с девушкой моложе себя. Сейчас Дронов представляет собой целостную, самодостаточную и психологически зрелую личность.Шойненова также рассказала, что SHAMAN переживает из-за развода с женой, ведь именно от него исходила инициатива расставания. Но он справится с чувством вины и совсем скоро представит публике свою новую избранницу, уверена Туяна.