Исследование, проведенное с участием более 6000 человек в США, показало, что уровень физической активности влияет на риск развития мерцательной аритмии. Даже умеренные упражнения снижают риски до 65%. Результаты опубликованы в Cardiovascular Medicine.

В ходе недавнего исследования специалисты провели анализ данных, полученных с помощью фитнес-трекера Fitbit, у более чем 6000 мужчин и женщин из США. Удалось выяснить, что у лиц, с более высоким уровнем физической активности, была менее выраженная склонность к развитию мерцательной аритмии. Даже незначительное количество умеренных или интенсивных упражнений, таких как уборка дома, быстрая ходьба, плавание и бег трусцой, оказывалось связанным с уменьшением рисков этого заболевания.Участники исследования, которые посвящали спорту в среднем от 2,5 до 5 часов в неделю, имели на 60% меньший риск развития мерцательной аритмии. Для тех, кто занимался физической активностью более 5 часов в неделю, риск сокращался на 65%.Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Medicine. Важно отметить, что новостные материалы не следует рассматривать в качестве медицинских рекомендаций. Перед тем как принять какое-либо решение, проконсультируйтесь с врачом.