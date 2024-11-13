Медные барельефы уже очищены, это был кропотливый труд – подчеркивают специалисты ЦУГД. Они занимаются обновлением мемориала с августа. Часть работ уже закончена, часть еще предстоит.

Медные барельефы уже очищены, это был кропотливый труд – подчеркивают специалисты ЦУГД. Они занимаются обновлением мемориала с августа. Часть работ уже закончена, часть еще предстоит. Сейчас медные барельефы полируют. Проводится пескоструйная обработка входной группы мемориала. В этом месяце будут очищать металлические и бетонные части монумента от старой краски. После проведут грунтовку. Как пояснил заместитель директора