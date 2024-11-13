Жизнь 67-летней женщины оборвалась в один момент на суздальской трассе. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали в

Жизнь 67-летней женщины оборвалась в один момент на суздальской трассе. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали в ГАИ, ДТП случилось сегодня, 13 ноября, в 7:10. Переход, по которому шла пострадавшая, располагается на 267 километре трассы Р-132, это возле кафе и Музея мотоциклов. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2112 двигался из