На 31 участке Троекуровского кладбище похоронили Антона Коробкова-Землянского – одного из самых известных пресс-секретарей страны. Проститься с ним пришли многие звезды. Корреспондент Дни.ру присутствовал на траурной церемонии.

На 31 участке Троекуровского кладбище похоронили Антона Коробкова-Землянского – одного из самых известных пресс-секретарей страны. Проститься с ним пришли многие звезды. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии.Антона Коробкова-Землянского знал весь шоу-бизнес. Он работал на радио и на телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова и Shaman. Как говорят, Ярослав Дронов принял серьезное финансовое участие в организации достойных похорон своего соратника, друга и помощника. Красивый гроб, живые цветы, музыканты, место на престижном участке элитного некрополя – все это стоит больших денег.С Антоном Коробовым-Землянским Shaman был в 8 ноября на юбилейном вечере Игоря Крутого в Live Арене. Они планировали поездку в Липецк и Петербург, Антон шутил с родителями певца. Как оказалось, это была их последняя встреча. На следующий день звездного пресс-секретаря не стало из-за сердечного приступа.И сегодня и Shaman, и его родители собрались у гроба человека, ставшего им как родственник. Казалось, Ярослав онемел от постигшего горя – у гроба он не проронил ни слова, а просто стоял и смотрел на Антона.Дмитрий Борисов, с которым Антон Коробков-Землянский часто пересекался в студии Первого канала, был бледный. Андрей Малахов в черном пальто казался почерневшим от горя. Яна Чурикова, Игорь Наджиев, Игорь Матвиенко – все они знала Антона и не могли не попрощаться с ним. В этот день горе объединило звезд телевидения и сцены...