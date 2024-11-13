Депутаты Совета народных депутатов избрали главу Собинского муниципального округа. Им стал Александр Разов, который руководил администрацией Собинского района с 2015 года. В апреле этого

Депутаты Совета народных депутатов избрали главу Собинского муниципального округа. Им стал Александр Разов, который руководил администрацией Собинского района с 2015 года. В апреле этого года поселения, входящие в состав района, стали одним округом. В сентябре был избран первый созыв окружного Совета народных депутатов. И вот теперь выбрали главу. Вот как оценивают в правительстве области деятельность