Советская эксцентрическая комедия Бриллиантовая рука, снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, и по сей день остается любимой зрителями всех поколений. Но обращаем ли мы внимание на детали? Давайте вспомним имена героем этого фильма. С фактами и цитатами из фильмов Эльдара Рязанова вы отлично справились в недавнем тесте!

Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука", снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, и по сей день остается любимой зрителями всех поколений. Но обращаем ли мы внимание на детали? Давайте вспомним имена героем этого фильма. С фактами и цитатами из фильмов Эльдара Рязанова вы отлично справились в недавнем !1. Андрей Миронов сыграл агента-перевозчика контрабанды Козодоева. А как звали его по имени-отчеству?А. Геннадий Петрович;Б. Андрей Александрович;В. Семен Семенович.2. Степан Чекан сыграл милиционера, а звали его...А. ...Михаил Иванович;Б. ...Сергей Петрович;В. ...Валентин Викторович.3. У управдома Варвары Степановны, которую сыграла Нонна Мордюкова, была говорящая фамилия. Какая?А. Крапива;Б. Плющ;В. Незабудка.4. Соблазнительницу из гостиницы, сыгранную Светланой Светличной, звали...А. ...Ирина Николаевна;Б. ...Анна Петровна;В. ...Анна Сергеевна.5. Как звали экскурсовода по Стамбулу у группы, в составе которой был и Горбунков?А. Виктор Степанович;Б. Борис Николаевич;В. Николай Иванович.6. Метрдотеля ресторана "Плакучая ива" сыграл Александр Хвыля. А как зовут героя фильма?А. Борис Савельевич;Б. Максим Игнатьевич;В. Валентин Иосифович.ОТВЕТЫ1. А. Геннадий Петрович;2. А. Михаил Иванович;3. Б. Плющ;4. В Анна Сергеевна.5.А. Борис Савельевич;