Жителя Кольчугино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, публичном оскорблении представителя власти и умышленном причинении

Жителя Кольчугино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, публичном оскорблении представителя власти и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. За это ассорти «бандюга» проведет 1 год 7 месяцев в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок год и заплатит штраф в 30 000 рублей, рассказали в пресс-службе