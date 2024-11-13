Жителя Кольчугино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, публичном оскорблении представителя власти и умышленном причинении
<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2024-v-kolchugino-sudili-mestnogo-zhitelya-kotoryj-nosil-patrony-oskorblyal-policejskogo-i-napadal-na-znakomogo.html" target="_blank">В Кольчугино судили местного жителя, который носил патроны, оскорблял полицейского и нападал на знакомого</a> - Жителя Кольчугино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, публичном оскорблении представителя власти и умышленном причинении
[url=https://33live.ru/novosti/13-11-2024-v-kolchugino-sudili-mestnogo-zhitelya-kotoryj-nosil-patrony-oskorblyal-policejskogo-i-napadal-na-znakomogo.html]В Кольчугино судили местного жителя, который носил патроны, оскорблял полицейского и нападал на знакомого[/url] - Жителя Кольчугино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию, публичном оскорблении представителя власти и умышленном причинении