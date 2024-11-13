Мумифицированные останки мужчины без видимых следов насильственной смерти обнаружили в одной из квартир Восточной улицы в Коврове 10 ноября. По предварительным данным, погибшим является

Мумифицированные останки мужчины без видимых следов насильственной смерти обнаружили в одной из квартир Восточной улицы в Коврове 10 ноября. По предварительным данным, погибшим является 67-летний хозяин жилища. Собственный источник «Шестого канала» рассказал, что квартиру вскрывали с участием представителей управляющей компании. У соседей появились проблемы с отоплением, нужно было попасть в квартиру покойного и осмотреть его