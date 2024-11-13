Прощание прошло на Архангельском кладбище.

В Меленковском районе Владимирской области 10 ноября состоялась церемония прощания с ефрейтором Алексеем Царьковым, погибшим во время выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Его жизнь трагически прервалась на Купянском направлении.Как пишет Меленковский коммунар, мужчине было 36 лет.Прощание прошло на Архангельском кладбище. На похороны пришли родственники, друзья и односельчане военнослужащего. Глава Бутылицкого сельского поселения Р.Н. Панкратов и комиссар Меленковского района М.В. Узокин отметили преданность Алексея службе и его вклад в защиту родины. Напомним, ранее мы писали, что