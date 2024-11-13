В Муромском институте ВлГУ он работал с 1999 по 2015 год.

В Муроме Владимирской области на 80-м году жизни скончался Валерий Брыкин, известный кандидат исторических наук и преподаватель истории и философии МИ ВлГУ, а также основатель поисково-краеведческой группы «Память». О его смерти рассказали в сообществе «Поисковики Владимирщины».В Муромском институте ВлГУ он работал с 1999 по 2015 год. Начинал старшим преподавателем и дорос до доцента. Он также был депутатом Совета народных депутатов округа Муром в 2002-2006 годах.С 1984 года Брыкин активно занимался патриотическим воспитанием молодежи и увековечением памяти погибших защитников Отечества. Благодаря своим заслугам в этой сфере он был награжден медалью «За заслуги в развитии поискового движения России» и удостоен звания «Человек года» города Муром в 2014 году.