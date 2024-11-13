Мероприятие направлено на восстановление популяции краснокнижных осетровых рыб

В Муроме Владимирской области было выпущено более 1 тысячи мальков стерляди в Оку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Мероприятие направлено на восстановление популяции краснокнижных осетровых рыб, пострадавшей из-за ремонта мостового перехода на трассе Борисоглеб – Молотицы – Кондраково. В регионе также напомнили, что вылов стерляди в России запрещен, и нарушителей ожидают штрафы или уголовное наказание.Напомним, ранее мы писали, что