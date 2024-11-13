Во время проверки в Павловской и Весьской школах, а также в детсаде поселка Новый прокурор обнаружил целый ряд нарушений. Они связаны с хранением продуктов и ведением журналов об уборке,

Во время проверки в Павловской и Весьской школах, а также в детсаде поселка Новый прокурор обнаружил целый ряд нарушений. Они связаны с хранением продуктов и ведением журналов об уборке, сообщили в пресс-службе ведомства. Например, в Весьской школе в морозилке нашли свинину без маркировки с информацией о наименовании продукта, сроке годности, производителе, условиях хранения и дате