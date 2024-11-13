Список необходимых вещей формировался по запросам защитников.

Владимирская область направила 3,5 тонны гуманитарного груза в зону специальной военной операции. По поручению губернатора Александра Авдеева, в состав груза вошли запчасти к автотранспорту, медикаменты, продукты питания, одежда и предметы личной гигиены.Сбор вещей осуществлялся при участии всех районов и муниципалитетов региона, а также местных предпринимателей и волонтёров. Начальник управления делами администрации губернатора Павел Романов отметил, что список необходимых вещей формировался по запросам защитников.По словам Романова, на этой неделе планируется отправка ещё двух машин с гуманитарной помощью.