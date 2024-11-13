Авдеев отметил готовность создать специальный индустриальный парк для вьетнамских инвесторов и предложил открыть свободную экономическую зону.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с Полномочным Послом Вьетнама Данг Минь Кхоем, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества. В ходе встречи была представлена информация о туристическом и инвестиционном потенциале региона.Авдеев отметил готовность создать специальный индустриальный парк для вьетнамских инвесторов и предложил открыть свободную экономическую зону для импорта вьетнамских товаров, таких как кофе и рыба. В свою очередь, область заинтересована в наращивании экспорта молочной продукции и текстиля.Делегацию из Вьетнама также пригласили принять участие в ЭКГ-форуме ответственного бизнеса, который пройдет в Суздале 28-29 ноября этого года. Напомним, ранее мы писали, что