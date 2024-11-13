Скандалы насчет объединения школ продолжаются. Мэрия решила вдруг узнать у жителей, что они думают насчет создания образовательных центров вместо привычных школ. Однако есть нюанс. В

Скандалы насчет объединения школ продолжаются. Мэрия решила вдруг узнать у жителей, что они думают насчет создания образовательных центров вместо привычных школ. Однако есть нюанс. В некоторых пунктах опроса нет отрицательных вариантов ответа. При этом, цитата, эта форма «поможет сформировать общее мнение и учесть все предложения и комментарии». Конечно, кое-где негативные варианты ответа есть. Так, например,