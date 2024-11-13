Дело будет рассматривать Ленинский районный суд города.

Региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против директора предприятия во Владимире, который с июля 2023 года по март 2024 года незаконно брал на работу граждан из Республики Узбекистан. Подозреваемый оборудовал на территории своего производства строительные вагончики для проживания иностранных рабочих, не уведомив местные власти о их прибытии.Несмотря на отсутствие у рабочих регистрации и разрешений на пребывание, директор привлек их к трудовой деятельности и выплачивал им заработную плату за изготовление деревянной тары. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд города.Напомним, ранее мы писали, что