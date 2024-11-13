Сегодня в три часа дня в МЧС поступило сообщение о пожилой женщине, которая собирается прыгать из окна. Пенсионерка выглядывала из квартиры на втором этаже дома №30 на проспекте Строителей и

Сегодня в три часа дня в МЧС поступило сообщение о пожилой женщине, которая собирается прыгать из окна. Пенсионерка выглядывала из квартиры на втором этаже дома №30 на проспекте Строителей и просила о помощи. На место прибыли спасатели. Они по лестнице поднялись в окно, убедились, что все хорошо, открыли дверь и впустили сотрудников полиции и медиков.