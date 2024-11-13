На протяжении года подростки будут обучаться под руководством действующих юристов и депутатов.

В Законодательном Собрании Владимирской области стартовала Школа юного законотворца, в которой участвуют 49 юношей и девушек, стремящихся углубить свои знания в области юриспруденции. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания по региону.На протяжении года подростки будут обучаться под руководством действующих юристов и депутатов, изучая процесс составления законодательных инициатив.В конце учебного года ученики представят собственные проекты и защитят их перед депутатами. Проект реализуют в восьмой раз.