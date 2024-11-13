В Киржаче судили организатора наркопритона. Фигурант работал в павильоне, где делают ключи. Осужденный сам употреблял наркотики, так еще и систематически приглашал в будку других

В Киржаче судили организатора наркопритона. Фигурант работал в павильоне, где делают ключи. Осужденный сам употреблял наркотики, так еще и систематически приглашал в будку других наркоманов. Установлено, что с февраля по май 2023 года злоумышленник предоставлял наркозависимым место для употребления запрещенных веществ. Для удобства он также выдавал шприцы, зажигалки, вату и другие необходимые вещи. После того,