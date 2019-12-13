На концерте Прожекторперисхилтон артистка поделилась со зрителями семейными откровениями. Полина Гагарина поведала неожиданные подробности о том, как растет ее наследница Мия.

Наконцерте "Прожекторперисхилтон" артистка поделилась со зрителями семейнымиоткровениями. Полина Гагарина поведала неожиданные подробности о том, какрастет ее наследница Мия.Гарик Мартиросян пошутил, что певицупригласили как участницу кастинга на место Александра Цекало, который в деньконцерта находился в США. Но на самом деле Полина Гагарина стала полноценной гостьей шоу.Иван Ургант, обсуждая новость о том, чтоэпизод "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" стал единственныманимационным роликом, набравшим более 4,5 миллиарда просмотров на "Ютубе",спросил Полину Гагарину, смотрит ли она его со своей дочкой. Звезда ошарашилаответом.Оказывается, девочка еще не видела ниодной серии популярного сериала. "Нет", – приводит ответ исполнительницы На это актер Сергей Светлаков, ИванУргант и Гарик Мартиросян проглотили языки от неожиданности.27 Окт 2019 в 8:48 PDTМартиросян поинтересовался, есть ли упевицы дома интернет. "Что же ты тогда показываешь дочери?", – с недоумением спросилСветлаков. "Я показываю ей "Бонифация", – призналась Полина Гагарина.Материал дополняется