На
концерте Прожекторперисхилтон артистка поделилась со зрителями семейными
откровениями. Полина Гагарина поведала неожиданные подробности о том, как
растет ее наследница Мия.
На
концерте "Прожекторперисхилтон" артистка поделилась со зрителями семейными
откровениями. Полина Гагарина поведала неожиданные подробности о том, как
растет ее наследница Мия.
Гарик Мартиросян пошутил, что певицу
пригласили как участницу кастинга на место Александра Цекало, который в день
концерта находился в США. Но на самом деле Полина Гагарина стала полноценной гостьей шоу.
Иван Ургант, обсуждая новость о том, что
эпизод "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" стал единственным
анимационным роликом, набравшим более 4,5 миллиарда просмотров на "Ютубе",
спросил Полину Гагарину, смотрит ли она его со своей дочкой. Звезда ошарашила
ответом.
Оказывается, девочка еще не видела ни
одной серии популярного сериала. "Нет", – приводит ответ исполнительницы На это актер Сергей Светлаков, Иван
Ургант и Гарик Мартиросян проглотили языки от неожиданности.
27 Окт 2019 в 8:48 PDT
Мартиросян поинтересовался, есть ли у
певицы дома интернет. "Что же ты тогда показываешь дочери?", – с недоумением спросил
Светлаков. "Я показываю ей "Бонифация", – призналась Полина Гагарина.
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