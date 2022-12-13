Евросоюз готовит новые санкции против некоторых граждан России. В новый санкционный список могут попасть и знаменитости, в том числе режиссер Никита Михалков.

Евросоюз готовит новые санкции против некоторых граждан России. В новый санкционный список могут попасть и знаменитости, в том числе режиссер Никита Михалков.Накануне издание Euobserver сообщило, что санкции Европейского союза могут коснуться российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, а также певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова, режиссера Никиту Михалкова. В общей сложности в этом документе могут быть 144 человека.Никита Михалков, кстати, уже отреагировал на возможность оказаться в санкционном списке. По словам режиссера, он гордится тем, что передачу "Бесогон" смотрят все. Мэтр, очевидно, убежден, что именно его проект, в котором он отстаивает позицию России, заставил западных политиков обратить на него внимание.Кстати, Борис Корчевников тоже прокомментировал анонсированные санкции. Ведущий шоу "Судьба человека", которое выходит на канале "Россия 1", считает, что это показатель того, что он и его коллеги все делают правильно. При этом журналист выразил недоумение – он не понимает, что именно на Западе собрались санкционировать, если все его имущество находиться только в России.А телеведущая Марина Ким, высказываясь о санкциях, призналась, что ей приятно оказаться в одном списке с лауреатом "Оскара". Напомним, Никита Михалков получил премию Американской академии кинематографических искусств и наук в 1990-х годах за фильм "Утомленные солнцем".