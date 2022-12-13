Познакомились с молодыми учеными. На площадке владимирского РАНХиГС состоялось открытие портретной выставки под названием «Молодые ученые – будущее России». В объектив попали 20

Познакомились с молодыми учеными. На площадке владимирского РАНХиГС состоялось открытие портретной выставки под названием «Молодые ученые – будущее России». В объектив попали 20 специалистов в разных сферах – медицине, юриспруденции и технических науках. Пятеро молодых ученых из Владимира, 15 из общефедерального списка. Каждый плакат представлял из себя фотографию ученого с описанием его научной деятельности. На