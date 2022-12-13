Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет. Как сообщает , он написал музыку к сериалу Твин Пикс и другим картинам режиссера Дэвида Линча. Бадаламенти с ранних лет ..

Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет. Как сообщает , он написал музыку к сериалу "Твин Пикс" и другим картинам режиссера Дэвида Линча.Бадаламенти с ранних лет занимался музыкой. По данным телеканала , он написал треки более чем к 70 фильмам. Впервые с Линчем они встретились во время съемок картины "Синий бархат".Композитор скончался в своем доме в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает .