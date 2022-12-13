Во Владимирской области в сгоревшем доме пострадала пенсионерка. Сегодня в 8 часов 4 минуты из...

Во Владимирской области в сгоревшем доме пострадала пенсионерка.Сегодня в 8 часов 4 минуты из Ковровского района поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Ширилиха.Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия к месту подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. К сожалению, на пожаре пострадала 75-летняя хозяйка дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.