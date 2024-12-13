Певица Алсу после развода вернулась к творчеству.

Певица Алсу после развода вернулась к творчеству.В мае певица Алсу буквально огорошила россиян новостью о своем разводе с мужем Яном Абрамовым. Развели пару только в конце лета, и все три месяца вокруг расставания пары велись жаркие обсуждения в Сети.Сначала поклонники выясняли, что стало причиной развода любимой исполнительницы. Позже, выяснив, что виной, скорее всего, адюльтер со стороны мужа, начали выслеживать предполагаемую поклонницу. Ей, по мнению пользователей интернета, оказалась Анастасия Решетова, модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати. Алсу при этом и сама намекала на связь Абрамова с Решетовой, оставляя двусмысленные комментарии в Сети.Теперь же отношения Абрамовых окончательно завершены. Дети остались с певицей, но беспрепятственно общаются с отцом. В новом году их ждет череда судебных слушаний по делу о разделе совместно нажитого имущества.Алсу рассказывала журналистам, что перемены в личной жизни дали ей шанс начать все с чистого листа и заняться работой, которой она не могла уделять достаточно времени будучи замужем. Сейчас певица дает сольные концерты и готовится к выступлениям – после развода звезда решила возродить карьеру. На днях артистка опубликовала в соцсетях кадры, на которых буквально утопает в цветах.Она пояснила, что репетирует свой номер, с которым выступит на "Золотом граммофоне".