Опубликованы долгожданные списки лучших фильмов и сериалов, которые произвели на зрителей наибольшее впечатление в уходящем году. Рейтинг составил Американский институт киноискусства.Среди сериалов выделяются следующие десять проектов:1. "Пингвин" – криминальная драма, которая погружает зрителей в мир Готэм-сити и рассказывает о становлении одного из самых известных антагонистов Бэтмена.2. "Медведь" – комедийная драма о шеф-поваре, который возвращается в родной город, чтобы управлять семейным рестораном.3. "Сегун" – исторический мини-сериал, основанный на романе Джеймса Клавелла, который переносит зрителей в Японию XVII века.4. "Настоящий детектив" – новый сезон этого культового сериала вновь удивляет зрителей запутанным сюжетом и глубокими персонажами.5. "Хитрости" – остроумная комедия о хитроумных мошенниках, которые пытаются обмануть систему.6. "Терапия" – психологическая драма, исследующая сложные отношения между терапевтом и его пациентами.7. "Человек изнутри" – триллер о шпионе, который внедряется в преступную организацию.8. "Никто этого не хочет" – черная комедия о том, как общество отвергает людей с необычными увлечениями.9. "Мистер и миссис Смит" – новый взгляд на классическую историю о паре шпионов, скрывающих свои истинные профессии друг от друга.10. "Начальная школа Эбботт" – комедийный сериал о жизни учителей и учеников в одной из самых неприметных школ страны.Интересно отметить, что HBO представил наибольшее количество проектов в этом списке, что свидетельствует о высоком качестве их контента.Что касается фильмов, то лучшая десятка выглядит следующим образом:1. "Анора" – глубокая драма о поисках себя и своего места в мире.2. "Бруталист" – фильм, который исследует архитектурные и культурные изменения через призму личных историй.3. "Полная неизвестность" – захватывающий триллер о том, как одна ошибка может изменить жизнь.4. "Конклав" – интригующий фильм о выборах нового папы римского.5. "Дюна: часть вторая" – продолжение эпической адаптации романа Фрэнка Герберта, которое снова погружает зрителей в мир Арракиса.6. "Эмилия Перес" – трогательная история о семье и традициях.7. "Мальчишки из 'Никеля'" – комедия о приключениях подростков в маленьком городке.8. "Настоящая боль" – драма о борьбе с зависимостями и поисках надежды.9. "Синг-Синг" – музыкальный фильм, который объединяет разные культуры через музыку.10. "Злая: Сказка о ведьме Запада" – новый взгляд на знакомую историю с неожиданными поворотами.Также стоит отметить, что стриминговая платформа недавно анонсировала график выхода долгожданных сериалов, таких как "Гарри Поттер", "The Last of Us" и "Эйфория". Эти проекты обещают стать настоящими событиями в мире телевидения в 2024 году.