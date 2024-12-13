Певица Анна Седокова снова свободная женщина.

Певица Анна Седокова снова свободная женщина.Анна Седокова подала документы на развод с мужем, профессиональным баскетболистом Янисом Тиммой, в октябре этого года. Пара прожила вместе четыре года, но, несмотря на попытки Яниса спасти брак, певица приняла решение не давать отношениям второго шанса и кардинально изменила свою жизнь.Официальная процедура развода была завершена 9 декабря. Развод прошел спокойно, без каких-либо имущественных споров. У Анны и Яниса нет общих детей. После завершения бракоразводного процесса Анна Седокова публично выразила свое разочарование в мужчинах и заявила, что больше никому не доверяет. Причины их расставания до сих пор остаются неизвестны.Примерно месяц назад Анна посетила баскетбольный матч, на котором присутствовал ее бывший супруг. Она пришла туда со своим сыном Гектором, чтобы поддержать Яниса. Во время матча зрители заметили, как спортсмен нежно обнял Анну и взял на руки ее сына, что вызвало слухи о возможном примирении. Однако по возвращении домой Анна полностью прекратила любое общение с Янисом.Спортсмен очень тяжело переживает разрыв. Мужчина делился своими эмоциями в социальных сетях и просил прощения у своей бывшей жены, обещал измениться ради нее.У Анны помимо сына Гектора есть еще дочери Алина и Моника. У Яниса также имеется сын от предыдущего брака по имени Кристиан, который родился в 2018 году.