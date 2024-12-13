В своём обращении военнослужащие выразили категорическое несогласие с проектом.

Жители села Ляховицы Суздальского района, находящиеся на фронте, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с планами властей по строительству нового кладбища в их районе. В своём обращении военнослужащие выразили категорическое несогласие с проектом, на что местные администрации не отреагировали.Напомним, что против строительства, включая Березницы, Песочное и Бабарино. Несмотря на обращения к областным властям, губернатор Александр Авдеев заявил, что вопрос требует согласования с Роспотребнадзором и выдвинул сомнения в необходимости нового кладбища.