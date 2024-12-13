За 2024 год.

Юные владимирцы узнали о простых, но важных правилах энергосбережения и защите окружающей среды.Владимирский филиал «Т Плюс» провёл серию уроков тепла и экологии в областном центре. С правилами энергобезопасности в рамках межрегионального проекта познакомились ученики начальных классов школы Монтессори, школ № 20, 38 и 43, гимназии № 3. Энергетики также провели занятия для особенных детей отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и в нескольких сменах лагеря «ИКАР».Для воспитанников Владимирской школы олимпийского резерва и участников благотворительной акции «Марафон равных возможностей», которая прошла в рамках XVI Фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь», провели праздничные анимационные программы на тему энергобезопасности и экологии.Ребятам в познавательно-игровой форме рассказали, как безопасно пользоваться электричеством и горячей водой, как нужно вести себя возле энергообъектов дома и на улице. Также дети узнали о простых, но важных правилах энергосбережения и защите окружающей среды.Программы проходили в игровой форме с участием героев Теплослава и Капельки. Все участники мероприятий получили памятные подарки от теплоэнергетиков.О Группе «Т Плюс»Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.О филиале «Владимирский»Филиал «Владимирский», работающий в составе группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.В состав филиала входят:Владимирская ТЭЦ-2.Владимирские тепловые сети (26 котельных, 672 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. 94,94 км магистральных).Юрьев-Польские тепловые сети – 19 котельных, 78 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.Ивановские городские тепловые сети – 157 км магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении.Совокупная установленная электрическая мощность – 1066 МВт.Совокупная установленная тепловая мощность – 2763,7 Гкал/чСовокупная длина теплосетей – 907 км в однотрубном исчислении.Общая численность сотрудников – 1516 человек.ПАО Т+Реклама