Рассказываем, в каких коррупционных схемах его подозревают.

Министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину 11 декабря предъявили обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и присвоении денежных средств. Чиновника задержали с поличным на рабочем месте. В каких коррупционныз схемах его подозревают — в материале .Что известно о задержанном?Валерий Янин является врачом высшей категории. У него есть сертификаты специалиста по организации здравоохранения и онкологии. Кроме того, чиновник — кандидат медицинских наук. Родился Янин в 1962 году в Пензенской области. В 1986 году окончил Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова по специальности лечебное дело.С 2012 по 2019 годы Янин возглавлял Мытищинскую городскую больницу в Подмосковье, где также работал руководителем хирургической службы.Министром здравоохранения Владимирской области Валерий Янин стал меньше года назад — 13 ноября 2023 года. Ранее он работал главным врачом Александровской районной больницы, где и начал, по версии следователей, коррупционную деятельность.Задержан с поличным«С 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему», — расскрывают подробности расследования следователи СУ СК РФ по региону.Сотрудники правоохранительных органов полагают: когда Валерий Янин стал министром, он продолжил преступную деятельность. Только схему обогощению, разработанную в Александровской больнице, он перенес в областное ведомства . Но 11 декабря 2024 года —прямо во время очередной передачи денег — в кабинет Янина ворвались следователи.По предварительной информации, чиновник получил более 400 тысяч рублей.Предъявлено обвинениеВ медицинском учреждении и по месту работы обвиняемого провели обыски. Следователи работают с изъятой документацией, проводят допросы свидетелей. Идет установка фактов противоправной деятельности.Валерию Янину предъявлены обвинения по статьям ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Редакция следит за ходом расследования.