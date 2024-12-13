Прокуратура внесла представление губернатору Владимирской области за нарушения в сфере льготных лекарств. На этот раз, как указывают в надзорном ведомстве, список потребности медикаментов

Прокуратура внесла представление губернатору Владимирской области за нарушения в сфере льготных лекарств. На этот раз, как указывают в надзорном ведомстве, список потребности медикаментов на 2025 год сформировали неправильно. Напомним, та же проблема была и в деле о просроченных лекарствах, которое началось еще в 2023 году, – тогда не были учтены остатки на складе, поэтому новая