Фигурка изготовлена в период с 1951 по 1971 год и не подвергалась реставрации.

Во Владимире выставили на продажу оригинальную игрушку «Синьор Помидор» за 33,5 тысячи рублей. Продавец подтвердил, что фигурка изготовлена в период с 1951 по 1971 год и не подвергалась реставрации.Единственным недостатком является небольшой наклон на месте крепления прищепки.Еще во Владимирской области продают чемодан с советскими елочными игрушками за 21 тысячу рублей. В комплекте 170 украшений и звездочка. Напомним, ранее мы писали, что