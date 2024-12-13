Дроны заметили в 5:05 утра.

Утром 13 декабря во Владимирской области отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Средства ПВО работали в Петушинском районе. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.Известно, что украинские беспилотники заметили в 5:05 утра. Отражение атаки длилось до 5:40. При падении БПЛА произошли небольшие возгорания, но они не затронули жилую зону. Жертв и разрушений нет. Сейчас местные власти решают вопрос об эвакуации жителей района.«С раннего утра нахожусь на месте, провожу заседание оперативного штаба, принимаем решение об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА», — уточняет губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Напомним, что в сентябре 2024 года во Владимирской области эвакуировали людей из двух районов — Киржачского и Меленковского. Уже ночью жители вернулись в свои дома. Подробнее об инциденте — .