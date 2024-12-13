Кейт Миддлтон известна своим современным подходом к королевским традициям. Похоже, она намерена внести изменения в одну из старинных практик.

Кейт Миддлтон известна своим современным подходом к королевским традициям. Похоже, она намерена внести изменения в одну из старинных практик.Источники сообщают, что Кейт планирует отказаться от традиции дарить подарки в канун Рождества, установленной королевой Елизаветой II. Эта практика восходит к 19-му веку и была введена королевой Викторией и принцем Альбертом. С тех пор британская королевская семья собирается для обмена подарками накануне Рождества, а не в сам праздник.Королева Елизавета II следовала этой традиции, считая важным сохранить Рождество как священный день, свободный от излишеств и потребительских проявлений. Однако Кейт Миддлтон считает эту практику устаревшей. По словам источника, близкого к семье, она всегда воспринимала идею обмена подарками накануне праздника как странную и неестественную. "Когда они займут трон, можно быть уверенными, что эта традиция будет пересмотрена", — отметил источник.В этом году Кейт Миддлтон очень занята подготовкой к празднику. 6 декабря уже прошла служба "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. 25 декабря она также собирается посетить церковную службу в Сандрингеме вместе с детьми и другими членами королевской семьи. Ожидается, что герцогиня и принц Уильям организуют и собственное торжество. Скорее всего, в их доме в Энмер-Холле атмосфера будет гораздо более непринужденной и семейной.