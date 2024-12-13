Филипп Киркоров не останется без работы в Новый год.

Филипп Киркоров не останется без работы в Новый год.Скоро наступят новогодние праздники, и популярные артисты готовятся к работе без выходных. Филипп Киркоров не только планирует посетить корпоративы, но и готов исполнить роль Деда Мороза – правда, за немалые деньги.По сообщениям в Сети, за превращение в зимнего волшебника певец просит минимум 12 миллионов рублей, однако эта цифра может измениться в любую минуту. Он обещает прийти в костюме Деда Мороза, поздравит детей, споет свои хиты. По словам артиста, уже есть пять заказов на этот образ.Стоит отметить, что Дед Мороз Филиппа Киркорова будет отличаться от привычного образа: благодаря тренировкам и спорту у него появились мышцы и татуировки. Декабрь и январь для Киркорова – месяцы плотной работы. Еще до начала каникул он планирует активно выступать на разных мероприятиях, развлекая публику чаще обычного.Напомним, ранее Киркоров представил свой клип под названием "Черная пантера", который может посоперничать с настоящим блокбастером. В клипе приняли участие звезды российской эстрады, которых Филипп Бедросович запер в золотой клетке. Съемки проходили в доме артиста. Во время них были выбиты окна, испорчена мебель и костюмы исполнителя. Киркоров признался, что данный клип частично основан на реальных событиях его жизни.