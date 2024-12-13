Семья из четырех человек обратилась в ковровский отдел соцзащиты за получением удостоверений о том, что они подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им

Семья из четырех человек обратилась в ковровский отдел соцзащиты за получением удостоверений о том, что они подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им отказали, несмотря на предоставленные документы. По этому поводу ковровская прокуратура провела проверку и выяснила, что из районного отдела соцзащиты документы были направлены в соответствующее министерство. Однако в выдаче удостоверений было