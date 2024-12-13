Певица Лолита пожаловалась на несоблюдение социальных норм.

Певица Лолита пожаловалась на несоблюдение социальных норм.Лолита приняла участие в финальном гала-концерте "Песня года". До начала своего выступления артистка охотно пообщалась с представителями прессы и позировала перед камерами, рассказывая о неприятных событиях, случившихся с ней в столице.Она поделилась своими наблюдениями относительно того, что люди стали употреблять спиртные напитки чаще. В частности, по словам Лолиты, на ее недавнее выступление в Москве пустили зрителей, находившихся под воздействием алкоголя. Это негативно сказалось на атмосфере всего мероприятия, испортив его как для самой певицы, так и для тех фанатов, которые пришли просто послушать музыку и потанцевать.Кроме того, Лолита рассказала, что во время последнего московского концерта зрителям разрешили проносить еду и алкоголь непосредственно внутрь зала. Певица отметила, что для исполнителей и других слушателей такие инциденты несут хаос.Лолита уверена: людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не стоит пускать на подобные культурные события. При этом она понимает, что порой действительно хочется немного расслабиться, но все-таки важно также соблюдать социальные нормы поведения.По мнению Лолиты, организаторы и сотрудники охраны должны строже следить за порядком в зале. Она заявила, что данная проблема актуальна не только для нее, но и для множества других артистов. Все они крайне недовольны сложившейся ситуацией. Когда зрители приносят с собой алкоголь, пиццу и другую еду, концерт превращается в шумное мероприятие, напоминающее вечеринку, где охранники оказываются совершенно беспомощными.