Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Валерию Янину. Чиновник заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в превышении полномочий и присвоении 400 тысяч рублей. О

Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Валерию Янину. Чиновник заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в превышении полномочий и присвоении 400 тысяч рублей. О задержании Валерия Янина стало известно сегодня утром. По версии следствия, с 2021 года, когда обвиняемый работал главврачом Александровской районной больницы, он необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, а часть