Министра здравоохранения области задержали по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщили в Следкоме области. Имя чиновника не называется, но сейчас на

Министра здравоохранения области задержали по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщили в Следкоме области. Имя чиновника не называется, но сейчас на этой должности работает Валерий Янин – о нем и речь. Как установило следствие, с 2021 года обвиняемый работал главврачом в Александровской районной больнице. Он необоснованно начислял сотрудникам медучреждения повышенные выплаты, а