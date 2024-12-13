Среди них "Жизненная ситуация" и "Цифровое строительство".

На портале "Госуслуги" в ноябре 2024 года запущены два новых сервиса и две новые услуги, а также доработаны один сервис и три услуги. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко."Фокус внимания государства направлен на человека и его потребности. На портале госуслуг постоянно запускаются новые сервисы, а также дорабатываются и улучшаются те, что уже запущены. В ноябре появились сервисы "жизненные ситуации" для восстановления и замены документов, а также обновлены социально значимые государственные услуги, связанные с пенсионными накоплениями граждан, помощью жителям Курской области и строительством", - отметил Григоренко.Новый сервис "Жизненная ситуация" поможет восстановить паспорт гражданина России, если он утерян, украден или испорчен, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, в том числе международное, пенсионные документы, документы об образовании, а также позволит узнать номер своего утерянного СНИЛС и ИНН. Сервис также помогает поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или смены имени, внести новые паспортные данные в личный кабинет на портале "Госуслуги" и заменить остальные документы, в том числе загранпаспорт, военный билет и водительские права.Также на госуслугах стало возможным получение социальной поддержки жителям приграничных территорий Курской области. Люди, проживающие на территории Курской области, могут получить выплату за жилое помещение, которое было утрачено в результате обстрелов со стороны Украины и которые подвергались и подвергаются таким обстрелам. Еще одна новая услуга - ежемесячная компенсация аренды покинувшим свое жилье после обстрелов Курской области в период СВО.Благодаря доработке сервиса "Цифровое строительство" упрощена схема оформления индивидуального жилого строительства за счет своевременного уведомления застройщиков о пригодности земельного участка, реализована возможность выбора земельного участка для индивидуального жилстроительства и проведения автоматизированной проверки на пригодность участка. В разделе "Частные жилые и садовые дома" также появились ссылки на согласование архитектурно-градостроительного облика объекта и получение архивных справок и копий документов для земли и строительства из архивного фонда.Среди доработанных услуг - "Досрочная смена негосударственного пенсионного фонда на управляющую компанию Социального фонда России", "Досрочный переход из Фонда пенсионного и социального страхования России в негосударственный пенсионный фонд", "Досрочный переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд". Все три доработанные услуги теперь включают информирование о месте хранения пенсионных накоплений и о возможных потерях средств при досрочной смене фонда.