Попробуйте пройти этот сложный тест на знание советских фильмов. Получится точно не у всех! Проверьте, знаток вы или пора пересмотреть любимые картины из прошлого.

Попробуйте пройти этот сложный тест на знание советских фильмов. Получится точно не у всех! Проверьте, знаток вы или пора пересмотреть любимые картины из прошлого.ВОПРОСЫ1. По мотивам какого литературного произведения Эльдар Рязанов снял фильм "Жестокий романс"?А. "Бесприданница"Б. "Три сестры"В. "Евгений Онегин"2. Какому персонажу из фильма "Двенадцать стульев" принадлежит фраза: "Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет"?А. Остапу БендеруБ. ЭллочкеВ. Ипполиту Матвеевичу3. Какой из нижеперечисленных советских фильмов получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"?А. "Москва слезам не верит"Б. "Иван Васильевич меняет профессию"В. "Бриллиантовая рука"4. Какую сумму выиграла в лотерее Таня из фильма "Спортлото-82"?А. 10 тысячБ. 15 тысячВ. 20 тысяч5. Сколько жен было у бандита Абдуллы из фильма "Белое солнце пустыни"?А. 9Б. 5В. 16. В каком знаменитом советском фильме звучала фраза: "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?"?А. "Обыкновенное чудо"Б. "Где находится нофелет?"В. "Москва слезам не верит"7. "Песню бродячего певца" исполнил солист Ленинградского Малого оперного театра Артур Почиковский. В каком кино ее можно услышать?А. "Приключения электроника"Б. "Человек-амфибия"В. "Хозяин тайги"ОТВЕТЫ1. А. "Бесприданница"2. А. Остапу Бендеру3. А. "Москва слезам не верит"4. В. 20 тысяч5. А. 96. А. "Обыкновенное чудо"7. Б. "Человек-амфибия"