Николай Сердюков сделал неожиданное заявление о своих планах относительно предложения руки и сердца Ксении Бородиной. Это произошло на премьере нового клипа Филиппа Киркорова Черная пантера.

Николай Сердюков сделал неожиданное заявление о своих планах относительно предложения руки и сердца Ксении Бородиной. Это произошло на премьере нового клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера".Николай отметил, что не собирается делать предложение Ксении в новогоднюю ночь. Это вызвало интерес у поклонников пары, ведь многие ожидали, что именно этот праздник станет моментом для романтического жеста.Сердюков считает, что такие важные события, как предложение, не следует совмещать с другими праздниками. Он подчеркнул, что это должно быть особенное мгновение, которое заслуживает отдельного внимания."Нет! Давайте лучше на 8 Марта. Это будет замечательно — предложить руку и сердце в день рождения Ксении, который совпадает с Международным женским днем!", — иронично заметил он.Ксения, в свою очередь, также высказала свое мнение по поводу того, как должно проходить предложение. Она отметила, что для нее важна не только дата, но и то, чтобы момент был неожиданным и запоминающимся.Однако есть один забавный нюанс. Ксения считает, что мужчина должен учитывать свежесть ее маникюра. Она уверена, что для каждой женщины важно, чтобы предложение было сделано в тот момент, когда ее ногти выглядят идеально."Мужчины, запомните: прежде чем делать предложение, нужно подождать свежий маникюр! Это очень важно!", — подчеркнула телеведущая.